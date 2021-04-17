Son dakika haber! Suriyeli çocuklardan yeşil vatana katkı - Son Dakika

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Piktes İl Koordinatörlüğü tarafından, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Orman Bölge Müdürü Recep Temel, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Pehlivan ile Gülay Kanatlı Ortaokulu, Battalgazi Ortaokulu ve Murat Atılgan Ortaokulu müdürleri ve öğrencileri katıldı.

Toprak işlemesi Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan sahada toplanan katılımcılara fidan dikimi tarif edildi. Kanlıpınar ağaçlandırma sahasında gerçekleşen etkinlikte, ilimizde öğrenimlerine devam eden Suriye uyruklu öğrenciler, onlarca fidanı toprakla buluşturarak geleceğe nefes oldular. Öğrenciler, 4 dekar olan sahada 500 adet sedir fidanı toprakla buluşturuldu. - ESKİŞEHİR