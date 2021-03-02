Son dakika 3. sayfa: Suriyeli çocukları zorla dilendiren şüphelilere 858 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Suriyeli çocukları zorla dilendiren şüphelilere 858 yıla kadar hapis istemi

02.03.2021 16:12

Gelen son dakika haberine göre - Suriyeli çocukları zorla dilendiren şüphelilere 858 yıla kadar hapis istemi Suriyeli çocukları zorla dilendiren 15 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı Suriyeli çocukları dilendirdikleri iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen 15 şüpheli hakkında 858 yıla kadar hapis cezası...

- Suriyeli çocukları zorla dilendiren şüphelilere 858 yıla kadar hapis istemi

Suriyeli çocukları zorla dilendiren 15 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

İSTANBUL - Suriyeli çocukları dilendirdikleri iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen 15 şüpheli hakkında 858 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Suriyeli çocukların zorla dilendirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılıkça 15 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede Suriye'de çıkan iç çatışma ve kriz gibi gelişmeler sebebiyle sığınmacıların Türkiye'ye geldikleri aktarıldı. İddianamede suç örgütlerinin organizasyonlarında Suriye'deki savaştan kaçan ailenin çocuklarını kullandıkları belirtilerek, "İnsan ticareti suçu kapsamında ülkemize getirilerek başta İstanbul ve ilçelerinde zorla dilendirilmek suretiyle kendilerine haksız kazanç temin ettikleri ve böylelikle ülke ekonomisi ve vatandaşlarımızı zarara uğrattıkları" anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede çocukları dilendiren 15 şüpheli hakkında "İnsan ticareti yapma", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç örgütüne üye olma" suçlarından dava açılması talep edildi. İddianamede Örgüt yöneticisi olduğu aktarılan 4 şüpheli hakkında 858 yıla kadar hapis istenirken, örgüt üyesi 11 kişi hakkında ise 855 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Son dakika 3. sayfa: Suriyeli çocukları zorla dilendiren şüphelilere 858 yıla kadar hapis istemi
Son dakika 3. sayfa: Suriyeli çocukları zorla dilendiren şüphelilere 858 yıla kadar hapis istemi
Son dakika 3. sayfa: Suriyeli çocukları zorla dilendiren şüphelilere 858 yıla kadar hapis istemi
Son dakika 3. sayfa: Suriyeli çocukları zorla dilendiren şüphelilere 858 yıla kadar hapis istemi

İstanbul, Suriyeli, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika 3. sayfa: Suriyeli çocukları zorla dilendiren şüphelilere 858 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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