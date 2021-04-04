Son dakika haber... Suriyeli çocuktan savaşın özeti: "Bana yitirdiklerimi geri verin" - Son Dakika

İdlib'de ailesiyle çadırda yaşayan Suriyeli bir çocuk, "Bizden ne istersin" sorusuna, "Geçmiş günlerimi, yitirdiklerimi ve evime geri dönmek istiyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Atme kasabasına yakın bir noktada imkansızlıklara rağmen okula gitmeye çalışan minik Muhammed'in gazetecilerin sorusuna verdiği cevap yürekleri dağladı. Daha önce Maaret El Numan kasabasında yaşayan ancak rejim ve Rusya'nın saldırıları sonucu evleri yıkıldıktan sonra Türkiye sınırına yakın bir noktada bulunan Atme kasabasına göç eden çocuk, ailesiyle birlikte bir çadırda yaşıyor. Şu anda 6'ncı sınıfa giden çocuk, hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyor. Gazetecilerin "Büyüyünce ne olmak istersin" sorusuna, "Doktor olmak istiyorum" diye cevap veren çocuk, asıl yürekleri dağlayan cevabı ise "Bizden ne istersin? Ne ile mutlu olursun" sorusuna verdi. Gazetecilerden geçmişini ve yitirdiklerini isteyen çocuk, savaşın neler kaybettirdiğini tek cümleyle özetledi.

Suriyeli küçük Şeyma da büyünce kuaför olmak istediğini ifade ederek, "Evimize dönmek istiyorum. Oradaki hey şeyi özledim" dedi. - İDLİB