Açıklamada, olayın aydınlatılması için çalışma yürütüldüğüne değinilerek Abdelkafi'nin, daha önce de Suriye'deki savaşta gazetecilik yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Suriyeli kameramanın Paris'te polisin müdahalesiyle yüzünden yaralandığı açıklandı - Son Dakika

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