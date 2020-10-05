Son dakika haber | Suriyeli sahte polisleri, gerçek polisler yakaladı - Son Dakika

Son dakika haber | Suriyeli sahte polisleri, gerçek polisler yakaladı

Son dakika gündem haberine göre MERSİN'de, kendilerini polis olarak tanıtan Suriye uyruklu 1'i kadın 4 kişi, kente tatil için gelen yabancı uyruklu 6 kişinin para ve cep telefonlarını gasbedip, kaçtı.

Son dakika haber | Suriyeli sahte polisleri, gerçek polisler yakaladı, System.String[]

MERSİN'de, kendilerini polis olarak tanıtan Suriye uyruklu 1'i kadın 4 kişi, kente tatil için gelen yabancı uyruklu 6 kişinin para ve cep telefonlarını gasbedip, kaçtı. Tatilcilerin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 3 kişiyi yakaladı.

Irak uyruklu A.M.H.H., L.O.M.M., M.A.M.M. ve A.A.M.M. geçen günlerde tatil için Mersin'e geldi. Iraklı grup, merkez Mezitli ilçesi Seymenli Mahallesi'nde kiraladıkları evde, daha önceden tanıdıkları Suriye uyruklu N.M. ve D.R. ile birlikte kalmaya başladı. Irak ve Suriyeliler evde oturdukları sırada kendilerini polis olarak tanıtan Suriye uyruklu 1'i kadın 4 kişi kapıyı çaldı. Kapının açılmasıyla, üzerinde polis yazan kart gösteren Suriyeliler, "Evde uyuşturucu hap saklıyorsunuz" diyerek evde bulunanları ayrı ayrı odalara alıp, üst araması yaptı. Tatilcilerin üzerinde bulunan 4 cep telefonu, 2 tablet, 350 euro, bin 750 dolar, bin 250 lira ve 2 gümüş yüzüğü alan şüpheliler, evden ayrıldıktan sonra beyaz renkli bir araca binip, kayıplara karıştı.OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDUMersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne giden Irak ve Suriyeli tatilciler, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler soruşturmayı çok yönlü sürdürerek, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler olayda kullanılan aracı plakasını tespit edilerek, takibe aldı. Ekipler, aracı merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi civarında terk edilmiş halde bulundu.KOVALAMACA SONUCU YAKALANDILAR

Bölgede araştırma yapan ekipler, karı koca olan Suriye uyruklu A.U. ile H.A. ve onlara yardım eden A.A.'yı kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, şüphelilerin araç ve evlerinde yaptıkları aramada, çalınan malzemeleri ele geçirerek sahiplerine teslim etti. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan A.U. ve H.A. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya karışan 1 kişinin de yakalanması için soruşturma sürüyor.


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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Suriyeli sahte polisleri, gerçek polisler yakaladı - Son Dakika

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