KAHRAMANMARAŞ - Suriyeli savaş mağduru kadın vücudundaki yanıklarla hayata tutunmaya çalışıyor - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Suriyeli savaş mağduru kadın vücudundaki yanıklarla hayata tutunmaya çalışıyor

07.12.2020 12:11

Ülkelerinde yaşanan iç savaşta evlerine bomba isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve vücudunda birinci derece yanıklar oluşan Suriyeli İyman el-Osman, tedavi olduğu Kahramanmaraş'ta yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkelerinde yaşanan iç savaşta evlerine bomba isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve vücudunda birinci derece yanıklar oluşan Suriyeli İyman el-Osman, tedavi olduğu Kahramanmaraş'ta yaşam mücadelesi veriyor.

Suriye'de yaklaşık 9 yıldır devam eden iç savaşta binlerce kişi hayatını kaybederken milyonlarca Suriyeli de ülkelerini terk ederek komşu ülkelere sığındı.

Yaklaşık 4 ay önce evlerine düşen bombayla yaralandıktan sonra bir süre tedavi gören 28 yaşındaki İyman el-Osman da ülkesinden ayrılmak zorunda kalanlardan sadece biri.

Suriyeli İyman el-Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eylül ayında Azez ilçesindeki evlerine isabet eden bomba nedeniyle ağır yaralandığını ve Suriye'deki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildiğini hatırlattı.

Yanık ve enfeksiyon tedavisinin ardından taburcu edildiğini anlatan İyman el-Osman, eşiyle Şeyhadil Mahallesi'nde bir eve yerleştiklerini söyledi.

-"Allah Türk devletinden ve milletinden razı olsun"

Bu süreçte kullandığı ilaçları temin etmekte güçlük çektiklerini anlatan Osman, gıda ve sağlık ihtiyaçlarının İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca karşılandığını söyledi.

Osman, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 4 ay öncesine kadar Suriye'de kendi halimizde yaşayan insanlardık. Vücudumdan halen şarapnel parçası çıkıyor. Bombalar evimizi vurunca bu hale geldim. Bomba çok yakın bir mesafeye düştü ve vücudumun büyük bölümü yandı. Kolum ve bacağım kırıldı ve bunlar hareket etmemi engelliyor. Vücudumun çoğu yeri yanıyor ve ağrıyor. Şu anda önceki döneme göre biraz daha iyiyim. Durumum gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Vücudumdan halen şarapnel parçaları çıkıyor. Biz Türkiye'ye geldik bizimle burada çok iyi ilgilendiler, hastanede çok iyi baktılar. Allah Türk devletinden ve milletinden razı olsun."

İHH Kahramanmaraş İl Temsilcisi Yusuf Bülbül de İyman el-Osman'ın vücudundaki yanıklar dolayısıyla her gün özel bir merhem kullandığını belirtti.

Söz konusu merhemden 10 kutu temin ettiklerini ve aileye ulaştırdıklarını aktaran Bülbül, "Ailemizin bunun yanında gıda yardımına ve işe ihtiyacı var. Biz temel ihtiyaç malzemelerini kendilerine getirdik. Ev eşyaları da çok kötü durumdaydı, bir de halı getirdik." diye konuştu.

Ailenin gerçekten zor durumda ve desteğe ihtiyacı olduğunu aktaran Bülbül, hayırseverlerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.

KAHRAMANMARAŞ - Suriyeli savaş mağduru kadın vücudundaki yanıklarla hayata tutunmaya çalışıyor
KAHRAMANMARAŞ - Suriyeli savaş mağduru kadın vücudundaki yanıklarla hayata tutunmaya çalışıyor
KAHRAMANMARAŞ - Suriyeli savaş mağduru kadın vücudundaki yanıklarla hayata tutunmaya çalışıyor
KAHRAMANMARAŞ - Suriyeli savaş mağduru kadın vücudundaki yanıklarla hayata tutunmaya çalışıyor

Kahramanmaraş, Suriyeli, Suriye, Bomba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Suriyeli savaş mağduru kadın vücudundaki yanıklarla hayata tutunmaya çalışıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'nin ardından Avrupa Birliği'nde de gündem Türkiye'ye yaptırım Denizlispor-Fenerbahçe protokoldeki tartışmayı çıkaran sözler ortaya çıktı Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı Ahmet Çakar'dan çarpıcı iddia: Rıdvan Dilmen algısı nedeniyle hakemler böyle hareket ediyor Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik Kendisinden 32 yaş büyük dede yadigarı cipe gözü gibi bakıyor: Bu araç bizim her şeyimiz Batman Gercüş'te 27 erkek bir çocuğu istismar etti iddiası! Bir açıklama da Emniyet'ten geldi
Floyd Mayweather, Youtuber Logan Paul ile dövüşmek için ringlere geri dönüyor Floyd Mayweather, Youtuber Logan Paul ile dövüşmek için ringlere geri dönüyor         
12:15
Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı         
11:46
Bakan Koca da uyarmıştı! Vaka artışı sonrası Adana'nın korona haritasında en risksiz bölge mezarlıklar görünüyor Bakan Koca da uyarmıştı! Vaka artışı sonrası Adana'nın korona haritasında en risksiz bölge mezarlıklar görünüyor         
11:19
Alarmlı özel dolaplarda saklanıyor! Yerli aşı ve korunduğu oda ilk kez görüntülendi Alarmlı özel dolaplarda saklanıyor! Yerli aşı ve korunduğu oda ilk kez görüntülendi         
11:03
İnşaatı mühürlendiği için bunalıma giren vatandaş evinin banyosunda ölü bulundu İnşaatı mühürlendiği için bunalıma giren vatandaş evinin banyosunda ölü bulundu         
10:30
Japonya'da kuş gribi salgını dalga dalga yayılıyor: 134 bin tavuk itlaf ediliyor Japonya'da kuş gribi salgını dalga dalga yayılıyor: 134 bin tavuk itlaf ediliyor         
10:18
Birkaç fotoğraf uğruna bitmemiş inşaatın tepesine çıkan genç kızlar yürekleri ağza getirdi Birkaç fotoğraf uğruna bitmemiş inşaatın tepesine çıkan genç kızlar yürekleri ağza getirdi         
10:07
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak         
09:34
Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı         
23:48
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı, nasıl bitti? Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı, nasıl bitti?         
17:45
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne! Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne!         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 12:28:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KAHRAMANMARAŞ - Suriyeli savaş mağduru kadın vücudundaki yanıklarla hayata tutunmaya çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei