Son dakika haber: SÜRMENE SAHİLİNE BİR ÖLÜ YUNUS DAHA VURDU - Son Dakika

TRABZON'un Sürmene ilçesi sahiline geçen ay vuran 7 ölü yunusun ardından, aynı sahilin kumsalında 1 ölü yunus daha bulundu.

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'ndeki sahil alanda yürüyüş yapan vatandaşlar, kumsal ve kayalık alanda hareketsiz 1 yunus olduğunu fark etti. Yunusun yardımına koşan vatandaşlar, öldüğünü belirlediği yunusun ağa takıldığını fark etti. Bıçak yardımıyla yaklaşık 2 metre uzunluğundaki ağı kesen vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

Öte yandan aynı sahile geçtiğimiz ay içerisinde 7 ölü yunus vurmuştu.