Son dakika haber: SÜRMENE SAHİLİNE BİR ÖLÜ YUNUS DAHA VURDU - Son Dakika
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Son dakika haber: SÜRMENE SAHİLİNE BİR ÖLÜ YUNUS DAHA VURDU

16.05.2022 14:41

Son dakika haberleri: TRABZON'un Sürmene ilçesi sahiline geçen ay vuran 7 ölü yunusun ardından, aynı sahilin kumsalında 1 ölü yunus daha bulundu.

TRABZON'un Sürmene ilçesi sahiline geçen ay vuran 7 ölü yunusun ardından, aynı sahilin kumsalında 1 ölü yunus daha bulundu.

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'ndeki sahil alanda yürüyüş yapan vatandaşlar, kumsal ve kayalık alanda hareketsiz 1 yunus olduğunu fark etti. Yunusun yardımına koşan vatandaşlar, öldüğünü belirlediği yunusun ağa takıldığını fark etti. Bıçak yardımıyla yaklaşık 2 metre uzunluğundaki ağı kesen vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

Öte yandan aynı sahile geçtiğimiz ay içerisinde 7 ölü yunus vurmuştu.

Son dakika haber: SÜRMENE SAHİLİNE BİR ÖLÜ YUNUS DAHA VURDU
Son dakika haber: SÜRMENE SAHİLİNE BİR ÖLÜ YUNUS DAHA VURDU
Son dakika haber: SÜRMENE SAHİLİNE BİR ÖLÜ YUNUS DAHA VURDU
Son dakika haber: SÜRMENE SAHİLİNE BİR ÖLÜ YUNUS DAHA VURDU

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Trabzon, Sürmene, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: SÜRMENE SAHİLİNE BİR ÖLÜ YUNUS DAHA VURDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: SÜRMENE SAHİLİNE BİR ÖLÜ YUNUS DAHA VURDU - Son Dakika
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