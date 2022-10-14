Son dakika haber: Suruç'ta 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olaylara ilişkin dava açıldı - Son Dakika
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Son dakika haber: Suruç'ta 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olaylara ilişkin dava açıldı

14.10.2022 15:28
Son dakika haber: Suruç'ta 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olaylara ilişkin dava açıldı

Son dakika gelişmesine göre Suruç Devlet Hastanesi'nde dört yıl önce 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olaylara ilişkin 2'si tutuklu 20 sanık hakkında dava açıldı.

Suruç Devlet Hastanesi'nde dört yıl önce 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olaylara ilişkin 2'si tutuklu 20 sanık hakkında dava açıldı.

Suruç ilçesinde, aralarında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınlarının da bulunduğu partililere yönelik 14 Haziran 2018'de gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası Suruç Devlet Hastanesi'nde devam eden ve 2 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı olaylarla ilgili Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılık tarafından 2'si tutuklu 19 sanık hakkında, "kasten öldürme", "kasten öldürmeye yardım etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar verme", "işyeri dokunulmazlığını ihlal etme", "suç delilerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bina içinde muhafaza altına alınmış olay eşya hakkında hırsızlık" suçlarından hazırlanan iddianame 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ayrıca bir sanık hakkında da "kasten öldürmeye yardım etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçlarından 7. Ağır Ceza Mahkemesine birleştirme talebiyle kamu davası açıldı.

İddianamede, sanıkların, devlet hastanesinde yaşanan olaylara ilişkin görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kamerası kayıtlarıyla belirlenen suçları işlediğinin tespit edildiği belirtildi.

Olay

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışması için 14 Haziran 2018'de Suruç ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdiği sırada çıkan tartışmada Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız ile Celal Şenyaşar olay yerinde hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Daha sonra Suruç Devlet Hastanesi'nde devam eden olaylarda da 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

İbrahim Halil Yıldız, Devlet Hastanesi, Şanlıurfa, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Suruç'ta 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olaylara ilişkin dava açıldı - Son Dakika

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