Son dakika haber! Suruç'taki canlı bomba davasında 15'inci duruşma - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, 5 yıl önce, 34 kişinin hayatını kaybetmesine, 70 kişinin yaralanmasına yol açan DEAŞ'lı Şeyh Abdurahman Alagöz'ün düzenlediği canlı bomba saldırısıyla ilgili davaya devam edildi. duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki Aynel Arab'A (Kobani) yardım götürmek için Türkiye'nin çeşitli illerinden Suruç'a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin 20 Temmuz 2015 günü Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ'lı canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Saldırıda 34 kişi öldü, 70 kişi de yaralandı.

Saldırıyla ilgili Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın 15'inci duruşması, güvenlik gerekçesiyle Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Hilvan Salonu'nda gerçekleştirildi.Duruşmaya, koronavirüs salgını nedeniyle sadece müdahil avukatlar katıldı. Tek tutuklu sanık Yakup Şahin ise SEGBİS aracılığıyla katıldı. Şahin, suçlamaları kabul etmeyerek, daha önceki savunmalarını tekrarladı.Avukatların sanığın mahkeme huzurunda dinlenmesini talep ettiği duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.3 SANIK HAKKINDA 104'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 2'si firari 3 sanık hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme' suçlarından 34'er kez, 'Tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından da 70'er defa olmak üzere 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.