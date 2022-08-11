Son dakika haber... Sürücüsünün geri manevra yaptığı hafriyat kamyonunun altında kalan Alparslan, öldü - Son Dakika
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Son dakika haber... Sürücüsünün geri manevra yaptığı hafriyat kamyonunun altında kalan Alparslan, öldü

11.08.2022 22:48
Son dakika haber... Sürücüsünün geri manevra yaptığı hafriyat kamyonunun altında kalan Alparslan, öldü

Son dakika haberleri: MERSİN'in Tarsus ilçesinde bisiklet sürdüğü sırada, sürücüsünün geri manevra yaptığı hafriyat kamyonunun altında kalan 6 yaşındaki Alparslan Dince, hayatını kaybetti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bisiklet sürdüğü sırada, sürücüsünün geri manevra yaptığı hafriyat kamyonunun altında kalan 6 yaşındaki Alparslan Dince, hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte bisiklet süren Alparslan Dince, iddiaya göre Ali A.'nın kullandığı 33 AFZ 757 plakalı kamyonun geri manevra yapması sonucu aracın altında kaldı. Çevredekilerin bağırmasıyla küçük çocuğa çarptığını fark eden Ali A., kamyonu durdurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçük Alparslan'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü Ali A. ise gözaltına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Sürücüsünün geri manevra yaptığı hafriyat kamyonunun altında kalan Alparslan, öldü Sürücüsünün geri manevra yaptığı hafriyat kamyonunun altında kalan Alparslan, öldü Mersin'de hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk öldü Mersin'de hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk öldü Adana'da kamyonun tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı Adana'da kamyonun tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Sürücüsünün geri manevra yaptığı hafriyat kamyonunun altında kalan Alparslan, öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Sürücüsünün geri manevra yaptığı hafriyat kamyonunun altında kalan Alparslan, öldü - Son Dakika
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