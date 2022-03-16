Son dakika haber: Sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan kadın öldü - Son Dakika
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Son dakika haber: Sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan kadın öldü

16.03.2022 02:23
Son dakika haber: Sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan kadın öldü

Son dakika haber: MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan Huriye Yıldırım (65), yaşamını yitirdi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan Huriye Yıldırım (65), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre geri manevra sırasında Huriye Yıldırım'a çarptı. Durumu fark edip otomobili durduran sürücü, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Huriye Yıldırım, hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, sürücüyü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Tarsus, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan kadın öldü - Son Dakika


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