Son dakika haber | Şuşalılar, gençliklerinin geçtiği şehre çocuklarıyla dönecekler - Son Dakika

Son dakika haber | Şuşalılar, gençliklerinin geçtiği şehre çocuklarıyla dönecekler

18.11.2020 11:17

Son dakika haberler... Doğdukları topraklar Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Şuşalılar, ata yurtlarına dönecekleri günü bekliyor.

Doğdukları topraklar Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Şuşalılar, ata yurtlarına dönecekleri günü bekliyor.

Şuşalılar, 28 yıldan fazla işgal altında bulunan vatanlarının artık esir değil, özgür bir şehir olmasının sevincini yaşıyor.

Dağlık Karabağ'ın sembol şehirlerinden Şuşa'nın gerçek sahipleri olan Azerbaycanlılar, bir zamanlar terk etmek zorunda kaldıkları memleketlerinde artık üç renkli Azerbaycan bayrağının dalgalanmasını kutluyor.

Şuşalılar, yıllardır ayrı kaldıkları vatanlarına kavuşacakları, özlemlerine son verilecek günü iple çekiyor.

Bakü'de yaşayan Necefovlar ailesinde de Şuşa sevinci yaşanıyor. Taleh Necefov (54) ve eşi Vesile Necefova, gençliklerinin şehri olan Şuşa'ya dönmek için yetkililerden gelecek talimatları bekliyor.

Necefovlar, 1991'de Şuşa'da dünya evine girmiş bir çift. Fakat doğdukları topraklardaki aile mutlulukları uzun sürmemiş ve Ermenistan'ın işgali sonucunda Bakü'ye taşınmak zorunda kalmışlar. Yıllarca memleket hasretiyle yaşayan çift, çocuklarını şimdiye kadar görmedikleri Şuşa'nın sevdalısı olarak yetiştirmiş.

Necefov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "28 yıldır her gece Şuşa'yı rüyamda görüyordum. İşgalden kurtarıldıktan sonra artık görmez oldum." dedi.

Şuşa'yı canından çok sevdiğini ve özlediğini belirten Necefov, "Ecdadımızın mezarı orada. O şehrin güzelliği anlatmakla bitmez. İnsanları cana yakındı. Bakü'de çok iyi evimiz, ortamımız var fakat vatanımız yoktu. Şükürler olsun artık vatanımız geri döndü." ifadelerini kullandı.

Necefov, Azerbaycan'a verdiği destek için Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"Şuşa hayaldi, gerçek oldu." diyen Necefov, "Duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum. Oraya dönersem belki kalbim sevinçten duracak." şeklinde konuştu.

Vesile Necefova da, "Şuşa benim için hayat demek. Biz Karabağ'da büyüdük. Bu 28 yıldır da Bakü'de misafirdik. Allah'a şükürler olsun artık vatanımıza döneceğiz." dedi.

"Bir an bile Şuşa'yı unutmadım"

Şuşalı Muzaffer Babayev (68) de yıllardır memleket hasretiyle yaşayan bir öğretmen. Aynı zamanda şair de olan Babayev, özlemini yazdığı dizelere, mısralara yansıtmış. Babayev'in iki kitabında yer alan tüm şiirlerde Şuşa'nın ismi geçiyor.

Babayev, "Şuşa benim için kutsal bir şehirdir. Kendimi hiçbir zaman Şuşa'sız hayal edemedim. Bir an bile Şuşa'yı unutmadım. Şükürler olsun ki artık vatanımız özgür." dedi.

Ermenilerin kendisini 28 yıldır vatanından uzak tuttuğunu belirten Babayev, "28 yıldır annemin mezarını ziyaret edemiyorum. Ecdadımızın mezarlarını bile tahrip etti onlar. Her gün Allah'a dua ettim topraklarımızın kurtuluşu için. Dualarım kabul oldu. Şu an deseler koşarak giderim Şuşa'ya." ifadesini kullandı.

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.

Son dakika haber | Şuşalılar, gençliklerinin geçtiği şehre çocuklarıyla dönecekler
Son dakika haber | Şuşalılar, gençliklerinin geçtiği şehre çocuklarıyla dönecekler
Son dakika haber | Şuşalılar, gençliklerinin geçtiği şehre çocuklarıyla dönecekler
Son dakika haber | Şuşalılar, gençliklerinin geçtiği şehre çocuklarıyla dönecekler

Azerbaycan, Ermenistan, Karabağ, Bakü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Şuşalılar, gençliklerinin geçtiği şehre çocuklarıyla dönecekler - Son Dakika


Son Dakika

Akşener yapılan kısıtlamaları yeterli bulmadı: 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu da koronavirüse yakalandı Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Yoğun bakım doluluk oranı Nisan'dan daha kötü Bisikletiyle tırın altın kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtarabildi MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 16 ayrı aşı çalışması yapılıyor, sene bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 16 ayrı aşı çalışması yapılıyor, sene bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim         
11:03
Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı         
10:42
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı? Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı?         
09:52
Kanlar içerisinde bıraktığı sevgilisine akılalmaz tehdit: Bebeği alıp Suriyelilere veririm Kanlar içerisinde bıraktığı sevgilisine akılalmaz tehdit: Bebeği alıp Suriyelilere veririm         
09:11
Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin         
08:18
Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı         
02:27
Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek         
02:04
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti 65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti         
01:41
İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi         
00:36
CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz         
23:56
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 11:28:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Şuşalılar, gençliklerinin geçtiği şehre çocuklarıyla dönecekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei