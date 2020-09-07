Son dakika haber... Suşehri Kaymakamı Sarı'dan Kovid-19 uyarısı - Son Dakika

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, vatandaşlara uyarılarda bulunarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri hususunda her zamankinden iki kat daha fazla duyarlı olmak gerektiğini ifade etti.

İlçede son iki günde vaka sayılarında çok büyük artışlar yaşandığını bildiren Sarı, şunları kaydetti:

"Vefat sayılarında da ciddi artışların olduğu düşünüldüğünde, koronavirüs tedbirleri hususunda her zamankinden iki kat daha fazla duyarlı olmamız gerektiği ortadadır. İlçe salgın denetim merkezi ekiplerimiz, bugün itibarıyla denetimlerini yoğunlaştırarak devam ettirecek ve kurallara uymayan vatandaşlara tavizsiz cezai işlem uygulayacaktır. Vatandaşlarımızın daha duyarlı ve hassas olmasını arzu ediyoruz. Tedbiri elden bırakmayacağız."

Bu arada, salgın denetim merkezi ekipleri tarafından denetimler başladı.