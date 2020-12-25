Son dakika haber! Suşehri'nde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber! Suşehri'nde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
25.12.2020 10:37
Son dakika gelişmesine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiİlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri D-100 kara yolu Beydeğirmeni köyü kavşağında yaptıkları yol emniyet kontrolünde, şüphelendikleri İran plakalı bir tırı durdurdu.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri D-100 kara yolu Beydeğirmeni köyü kavşağında yaptıkları yol emniyet kontrolünde, şüphelendikleri İran plakalı bir tırı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, gizli bölmelere zulalanmış 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Son Dakika Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti Survivor 2021'in yayın günü belli oldu Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye geçen Enginyurt'tan Erdoğan itirafı: Onu kıskanıyorum Bu neyin hırsı? Kadınların saç koparan sokak kavgası kamerada Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu CHP'li Özgür Karabat'a kaset şantajı iddiası! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı