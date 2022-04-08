Son dakika haber... Suşehri'nde trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas Suşehri D-100 karayolu Ekrem Erdem bulvarı yol kavşağında meydana geldi.

S.Y. yönetimindeki 06 EHS 63 plakalı Honda marka otomobil, G.E. yönetimindeki 06 FB 3412 plakalı Honda marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmada S.Y' nin kontrolünde olan otomobil yön levhalarına çarparak takla attı. Kazada her iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. 06 EHS 63 plakalı otomobilde bulunan S.Y., 06 FB 3412 plakalı otomobilde bulunan G.E, E.E ve İ.E. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS