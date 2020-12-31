Sivas'ın Suşehri ilçesinde yatırım programı kapsamında gerçekleştirilen projelere,18 milyon 816 bin TL harcama yapıldı.

Sivas İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programı dahilinde Suşehri ilçesinde önemli çalışmaları hayata geçirdi. Suşehri ilçesinde Özel İdare ve KÖYDES programları kapsamında 14.5 kilometre yolda birinci kat asfalt çalışması, 33 kilometre yolda ikinci kat asfalt çalışması ve 9 kilometre yolda onarım ile stabilize çalışması yürütülürken 4 adet menfezin yapımı da gerçekleştirildi .İlçe genelinde köylere 20 bin 650 metrekare kilitli parke taşı gönderilerek köy içi yolların düzeltilmesi ve köylerde yaşam kalitesinin arttırılması hedeflendi.

Suşehri'ne öğretmen evi yapıldı

Öte yandan 2020 yılı yatırım programı kapsamında Suşehri ilçesinde 15 adet içme suyu projesi ve 6 adet kanalizasyon-arıtma projesi gerçekleştirildi. Suşehri ilçesinde yatırım programı doğrultusunda 1 öğretmen evi yapımı, 1 adet okul onarım işleri hayata geçirildi. 2020 yılında bugüne kadar Suşehri ilçesinde kırsal alt yapıya 4 milyon 120 bin TL, Sivas İl Özel İdaresi tarafından yürütülen onarım çalışmaları ile yeni okulların yapımına ise 14 milyon 696 bin TL olmak üzere, Suşehri ilçesine toplam 18 milyon 816 bin TL harcama yapıldı. - SİVAS