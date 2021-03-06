Son dakika haber: Susurluk'ta beton mikseri ile otomobil kaza yaptı - Son Dakika

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında beton mikseri ile otomobil çarpıştı.

Susurluk Balıkesir istikameti Sultançayır mevkinde meydana gelen trafik kazasında 16 NYZ 25 plakalı beton mikseri ile 10 SP 447 Plakalı araç çarpışması sonucu beton mikseri yolun kenarında bulunan yağmur suyu kanalına düşerek yan yattı. Diğer otomobilde çarpmanın etkisi ile yolun dışına çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası sıkışan araçlardan çıkarılan beton mikseri sürücüsü Hayri Alkan ve otomobil sürücüsü Mehmet Ali Akça itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçlar çıkartıldı. Olayda yaralı olmaması görevliler tarafında memnuniyetle karşılandı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR