SÜT KUTUSUNDA UYUŞTURUCU SEVKİYATINA 2 GÖZALTI - Son Dakika

KAYSERİ'de, süt kutusuna gizledikleri 500 gram metamfetamini İstanbul'a götürdükleri belirlenen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin şehirler arası yolcu otobüsüne binerek, Doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucuyu İstanbul'a götürecekleri ihbarını aldı. Takibe alınan otobüs, Kayseri- Malatya yolu uygulama noktasında durduruldu. Yolculardan B.G. ve A.Y.ye ait çanta içinde yapılan aramada, süt kutusuna gizlenen 500 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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