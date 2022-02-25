SÜT KUTUSUNDA UYUŞTURUCU SEVKİYATINA 2 GÖZALTI - Son Dakika
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SÜT KUTUSUNDA UYUŞTURUCU SEVKİYATINA 2 GÖZALTI

25.02.2022 11:21

KAYSERİ'de, süt kutusuna gizledikleri 500 gram metamfetamini İstanbul'a götürdükleri belirlenen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, süt kutusuna gizledikleri 500 gram metamfetamini İstanbul'a götürdükleri belirlenen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin şehirler arası yolcu otobüsüne binerek, Doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucuyu İstanbul'a götürecekleri ihbarını aldı. Takibe alınan otobüs, Kayseri- Malatya yolu uygulama noktasında durduruldu. Yolculardan B.G. ve A.Y.ye ait çanta içinde yapılan aramada, süt kutusuna gizlenen 500 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

SÜT KUTUSUNDA UYUŞTURUCU SEVKİYATINA 2 GÖZALTI

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Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SÜT KUTUSUNDA UYUŞTURUCU SEVKİYATINA 2 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SÜT KUTUSUNDA UYUŞTURUCU SEVKİYATINA 2 GÖZALTI - Son Dakika
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