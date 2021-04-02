TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi Sofuköy Mahallesi Muhtarı Murat Dermen (43), süt sağdığı sırada sağma makinesindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Sofuköy Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan mahalle muhtarı Murat Dermen, ahırda büyükbaş hayvanların sütünü sağarken, süt sağma makinesindeki kaçak nedeniyle elektrik akımını kapıldı. Gelen ses üzerine ahıra giren yakınları, Dermen'i baygın halde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dermen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Soruşturma sürüyor.