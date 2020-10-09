Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 52 can kaybı - Son Dakika

Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 52 can kaybı

09.10.2020 17:57
Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 52 can kaybı, System.String[]

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52 artarak 9 bin 735'e yükseldi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52 artarak 9 bin 735'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 52 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 214 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 735'e, vaka sayısı da 397 bin 780'e çıktı.

İyileşen hasta sayısı ise 328 bin 97'ye ulaştı.

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 52 can kaybı - Son Dakika

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