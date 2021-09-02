Suudi Arabistan'daki kadınları güçlendirmeye yönelik reformlar ve girişimler kapsamında, Silahlı Kuvvetlere bağlı Kadın Kadrolar Eğitim Merkezi'nden ilk kadın asker grubu mezun oldu.

Suudi Arabistan'daki kadınları güçlendirmeye yönelik reformlar ve girişimler kapsamında, Silahlı Kuvvetlere bağlı Kadın Kadrolar Eğitim Merkezi'nden ilk kadın asker grubu mezun oldu. İlk kadın asker grubu, 30 Mayıs'ta başlayan 14 haftalık temel bireysel kursunu tamamlarken, kadın askerlerin mezuniyet törenine Genelkurmay Başkanı Korgeneral Fayyad bin Hamid Al-Ruwaili katıldı.

Silahlı Kuvvetler Eğitim ve Öğretim Kurumu Başkanı Tümgeneral Adel Al-Balawi törende yaptığı konuşmada, merkezin Savunma Bakanlığı'nın kadın çalışanlarına mesleki alanlarda seçkin mesleki eğitim hizmetleri sunmayı hedeflediğini belirtti.

Öte yandan Suudi Arabistan'da kadınların ilk kez orduda görev yapması için başvurular bu yılın şubat ayında başlamıştı. Başvuracak kadınların en az 155 santimetre boyunda ve 21 ila 40 yaşlarında olması gerektiği belirtilmişti.

(Hamad Alnajjar/İHA)