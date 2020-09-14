Son dakika haber... Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 37 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 4 bin 305 oldu.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 37 kişi hayatını kaybetti ve 607 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 305'e, vaka sayısı da 326 bin 258'e yükseldi.
Tedavisi tamamlanan 1060 kişinin daha taburcu edilmesiyle iyileşen hasta sayısı 303 bin 930'a ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 18:27 - Kaynak: AA
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