Son dakika haber! Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 30 kişi öldü - Son Dakika

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 artarak 3 bin 785'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 30 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1019 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 3 bin 785'e, vaka sayısının da 311 bin 855'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, ayrıca, 1310 kişinin daha tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısının 286 bin 255'e ulaştığını açıkladı.