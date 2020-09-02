Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 27 artarak 3 bin 956'ya yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 27 kişinin yaşamını yitirdiği ve 861 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 3 bin 956'ya, vaka sayısının da 317 bin 531'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, iyileşenlerin sayısının 996 artarak 292 bin 510'a ulaştığını açıkladı.