Son dakika haber... Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 27 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 artarak 4 bin 512'ye yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 27 kişi daha yaşamını yitirdi ve 492 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 512'ye, vaka sayısı da 330 bin 246'ya çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı da 1060 artarak 311 bin 499'a ulaştı.