Son dakika haber! Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud, Covid-19 aşısı oldu - Son Dakika

Son dakika haber! Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud, Covid-19 aşısı oldu
12.01.2021 17:02
Edinilen son dakika gelişmesine göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, korona virüs (Covid-19) aşısı oldu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, korona virüs (Covid-19) aşısı oldu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, korona virüs (Covid-19) aşısı olduğunu duyurdu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı" ifadesi kullanıldı.
Öte yandan, Alman BioNTech ile ABD'li Pfizer'ın geliştirdiği Covid-19 aşısını onaylayan Suudi Arabistan, 17 Aralık'ta aşı uygulamasına başlamıştı.
(Hamad Alnajjar/İHA)
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