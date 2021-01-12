Son dakika haber! Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud, Covid-19 aşısı oldu - Son Dakika

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, korona virüs (Covid-19) aşısı oldu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, korona virüs (Covid-19) aşısı olduğunu duyurdu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Alman BioNTech ile ABD'li Pfizer'ın geliştirdiği Covid-19 aşısını onaylayan Suudi Arabistan, 17 Aralık'ta aşı uygulamasına başlamıştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)