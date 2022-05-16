Son dakika haber... Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hastaneden taburcu edildi - Son Dakika
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Son dakika haber... Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hastaneden taburcu edildi

16.05.2022 01:43
Son dakika haber... Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hastaneden taburcu edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz (86), bazı tıbbi tetkikler ve tedavi amacıyla kaldığı hastaneden taburcu edildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz (86), bazı tıbbi tetkikler ve tedavi amacıyla kaldığı hastaneden taburcu edildi.

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Selman'ın tıbbi tetkikler, tedavi ve iyileşme sürecinin ardından hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

Kral Selman, 8 Mayıs'ta Cidde kentindeki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne götürülmüş, kolonoskopi yaptırmıştı. Kral Selman'ın sonuçlarının temiz çıktığı ancak istirahat amaçlı bir süre hastanede kalacağı bildirilmişti.

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Suudi Arabistan, Kral Selman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hastaneden taburcu edildi - Son Dakika


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