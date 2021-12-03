Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi görevinden istifa etti (3) - Son Dakika

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin basın açıklaması BEYRUT - Lübnan ile bazı Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açan Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı.