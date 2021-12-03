Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi görevinden istifa etti (3) - Son Dakika

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi görevinden istifa etti (3)
03.12.2021 16:14
Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin basın açıklaması BEYRUT - Lübnan ile bazı Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açan Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin basın açıklaması BEYRUT - Lübnan ile bazı Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açan Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı.
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