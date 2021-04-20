Son dakika haber: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait bomba yüklü İHA'nın imha edildiğini duyurdu - Son Dakika

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentine gönderdiği bomba yüklü İHA'nın imha edildiği kaydedildi.

Husilerin sivilleri sistemli ve kasıtlı bir şekilde hedef aldığı ifade edilen açıklamada, koalisyon güçlerinin sivilleri uluslararası insan haklarına uygun bir şekilde korumak için gerekli operasyonel önlemleri aldığı aktarıldı.

Öte yandan, Yemen'de İran'ın desteklediği Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Havalimanında hedef aldıkları önemli askeri noktanın tam isabetle vurulduğunu savunan Seri, saldırıyı Kasıf-2 tipi İHA ile gerçekleştirdiklerini aktardı.

Husilerin uzun süredir İHA'larla hedef aldığı Uluslararası Abha Havalimanı, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt ve Abha kentlerine eşit uzaklıkta (yaklaşık 20 kilometre) yer alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.