Son dakika haber... Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan Başbakanı İmran Han ile Afganistan'ı görüştü - Son Dakika

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan Başbakanı İmran Han ile Afganistan'daki gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Pakistan Başbakanı Han, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ı telefonla aradı.

İkili ilişkiler ve Afganistan'daki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Bin Selman, ülkesinin Afganistan'da güvenlik ve istikrarın sağlanması konusunda kardeş Afgan halkının yanında yer aldığını söyledi.

Görüşmeye dair başka bilgi verilmedi.

İmran Han, daha önce Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Emirliği Veliah Prensi Muhammed bin Zayid ile de telefonda görüşmüş ve Afganistan'daki gelişmeleri ele almıştı.

Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Taliban heyetinin Katar'ın başkent Doha'da Pakistan'dan bir heyetle, Afganistan'ın imarı, insani yardımlar ve ikili ilişkiler hakkında görüştüğünü duyurmuştu.