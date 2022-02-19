Düşen bombanın oluşturduğu çukur
Bölgedeki zırhlı aracın geçişi
Bölgedeki askerler
Mevzideki askerler SVİTLODARSK - Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, 2 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini ve 4 askerin yaralandığını açıkladı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, 70 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi. Svitlodarsk bölgesi yakınlarında konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri görüntülendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerleri görüntülendi - Son Dakika