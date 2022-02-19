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Son dakika haber... Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerleri görüntülendi - Son Dakika

Son dakika haber... Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerleri görüntülendi

19.02.2022 22:01

Son dakika haberi: Düşen bombanın oluşturduğu çukur Bölgedeki zırhlı aracın geçişi Bölgedeki askerler Mevzideki askerler SVİTLODARSK - Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, 2 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini ve 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Düşen bombanın oluşturduğu çukur

Bölgedeki zırhlı aracın geçişi

Bölgedeki askerler

Mevzideki askerler SVİTLODARSK - Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, 2 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini ve 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, 70 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi. Svitlodarsk bölgesi yakınlarında konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri görüntülendi.

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Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerleri görüntülendi - Son Dakika


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