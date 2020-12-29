Son dakika haber: Tabancasını temizlerken annesini yaraladı - Son Dakika

İddiaya göre, Emekevler Mahallesi'nde yaşayan Zafer T. (26) temizlediği tabancanın ateş alması sonucu annesi Ayten T'nin (57) bacaklarından yaralanmasına neden oldu.

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