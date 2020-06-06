Son dakika haber: Tabiat baharla renklendi - Son Dakika

Van'da uzun geçen kışın ardından baharın gelmesiyle açan çiçekler doğayı renklendirdi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla kırsal alanlarda ve yaylalarda ilkbahar ve kış mevsiminin güzelliklerini bir arada görmek mümkün oluyor.

Yoğun yağışın ardından ilkbaharın yeşilin her tonunun hakim olduğu doğada, çiçeklerin oluşturduğu renk cümbüşü ile karlı dağlarla görsel bir şölen sunuyor.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen mekanlar, rengarenk çiçekler ve beyaz örtüyle kaplı dağları seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.