Son dakika haber... Taciz ettiği kadının yakınları tarafından darp edilen şahsı linçten polis kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haber... Taciz ettiği kadının yakınları tarafından darp edilen şahsı linçten polis kurtardı

13.07.2022 19:37
Son dakika haber... Taciz ettiği kadının yakınları tarafından darp edilen şahsı linçten polis kurtardı

Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde kadınları taciz ettiği ileri sürülen bir şahıs, taciz ettiği ileri sürülen bir kadının yakınları tarafından darp edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kadınları taciz ettiği ileri sürülen bir şahıs, taciz ettiği ileri sürülen bir kadının yakınları tarafından darp edildi. Şahsı öfkeli grubun elinden polis ekipleri kurtarırken, darp sonucu yaralanan şahıs ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.

Altıntaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yaşanan olayda, iddiaya göre 30 yaşlarındaki H.E. isimli şahıs, sosyal medya üzerinden sahte hesap açarak kadınlara uygunsuz mesaj attı. Olayda tacize uğrayan bir kadının yakınları H.E.'yi bulmak için benzer bir yönteme başvurdu. Mağdur kadının yakınları sosyal medyada sahte hesap açıp şüpheli şahsa mesaj atarak buluşma teklifinde bulundu. Teklifi kabul ettiği belirtilen şahıs randevu saatinde buluşma yerine gelince neye uğradığını şaşırdı. Kadının yakınları tarafından darp edilen şahsı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı. Gözaltına alınan H.E ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

(Murat Yalçın/İHA)

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Taciz ettiği kadının yakınları tarafından darp edilen şahsı linçten polis kurtardı Taciz ettiği kadının yakınları tarafından darp edilen şahsı linçten polis kurtardı
Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Taciz ettiği kadının yakınları tarafından darp edilen şahsı linçten polis kurtardı - Son Dakika

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