Tacizci için Rus İnterpolü devreye girdi, Samsun'da siber polisi yakaladı - Son Dakika
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Tacizci için Rus İnterpolü devreye girdi, Samsun'da siber polisi yakaladı

27.04.2022 14:56

Tacizci için Rus İnterpolü devreye girdi, Samsun'da siber polisi yakaladı İnternet ortamında küçük çocukları ağına düşürmek istediği iddia edilen bir kişi Rus İnterpolünün devreye girmesi sonucu Samsun'da siber polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Tacizci için Rus İnterpolü devreye girdi, Samsun'da siber polisi yakaladı

SAMSUN - İnternet ortamında küçük çocukları ağına düşürmek istediği iddia edilen bir kişi Rus İnterpolünün devreye girmesi sonucu Samsun'da siber polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Rus İnterpolü yaptığı takipte şüpheli R.Y.'nin görüntülü ve sesli olarak yaşı küçük kız çocuklarına tacizde bulunduğunu tespit etti. Türkiye'de de olduğu belirlenen R.Y.'nin yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile temasa geçildi ve şüpheli şahsın Samsun'da yaşadığı ortaya çıktı.

Rus İnterpolü ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün not operasyonunda VK adlı sosyal medya hesabı üzerinden genelde Rusya'da bulunan kız çocuklarını kandırarak ağına düşürmeye çalıştığı iddia edilen 55 yaşındaki R.Y.'nin yakalanmasına yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bu sabah operasyon düzenledi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda R.Y. Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. R.Y. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tacizci için Rus İnterpolü devreye girdi, Samsun'da siber polisi yakaladı
Tacizci için Rus İnterpolü devreye girdi, Samsun'da siber polisi yakaladı
Tacizci için Rus İnterpolü devreye girdi, Samsun'da siber polisi yakaladı
Tacizci için Rus İnterpolü devreye girdi, Samsun'da siber polisi yakaladı
Tacizci için Rus İnterpolü devreye girdi, Samsun'da siber polisi yakaladı
Tacizci için Rus İnterpolü devreye girdi, Samsun'da siber polisi yakaladı
Tacizci için Rus İnterpolü devreye girdi, Samsun'da siber polisi yakaladı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tacizci için Rus İnterpolü devreye girdi, Samsun'da siber polisi yakaladı - Son Dakika


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