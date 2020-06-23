Son dakika haber | Tahmazoğlu'ndan hayvancılığa tam destek - Son Dakika

Son dakika haber | Tahmazoğlu'ndan hayvancılığa tam destek

Gelen son dakika haberlerine göre Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, canlı hayvan desteğinde bulunduğu hayvan yetiştiricilerini ziyaret ederek, hayvanların bakımı ve son durumu ile ilgili bilgi aldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, canlı hayvan desteğinde bulunduğu hayvan yetiştiricilerini ziyaret ederek, hayvanların bakımı ve son durumu ile ilgili bilgi aldı.

Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi


Kısa süre önce 243 aileye 184 büyükbaş, 2 bin 567 küçükbaş hayvan desteğinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hayvan yetiştiricilerinin evlerine misafir olarak yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


"Desteklerimiz sürecek"


Hayvan yetiştiriciliğinin gelişmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Çiftçimize ve hayvan yetiştiricilerimize Şahinbey Belediyesi olarak destek olmaya devam ediyoruz. Özellikle köylerimizde yaşayan imkanı olmayan ancak hayvancılık yapabilecek ailelerimize küçükbaş ve büyükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirdik. Bostancık Mahallemizde iki tane inek verdiğimiz Saniye ablamızı ve Hikmet Beyi ziyarete geldik. Bu arada kendilerine verdiğimiz hayvanları da gördük, oldukça sağlıklılar ve iyi besleniyorlar. İnşallah yakın zamanda iki inek de doğum yapacak ve iki tane olan inek sayısı dörde çıkacak. Verdiğimiz hayvanların yanında yem desteğinde de bulunduk. Bu hayvanları beş yıl boyunca satmayacaklar bunlar kendilerine bir sermaye olacak. Böylelikle hayvancılığı da geliştirmiş olacağız. Hayvanların sütlerinin değerlendirilmesi konusunda da Koyun ve Keçi Birliği ile görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah hayvanların sütlerini de onlar değerinde satın alacaklar ve vatandaşlarımıza ulaştıracaklar. Hayvan yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler


Şahinbey Belediyesinden iki tane inek alan Saniye ve Hikmet çifti "Öncelikle bizlere böyle bir destek verdiği için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz. Başkanımız bizlere tohum, gübre, hayvan yemi ve hayvan desteğinde bulunuyor. Kendisinin sayesinde hiçbir ücret ödemeden birçok imkana sahip olduk. Allah kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Tahmazoğlu'ndan hayvancılığa tam destek - Son Dakika

Son Dakika

23:49 Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı 20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 16:10 Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadının kurtarılma anı kamerada 15:05 Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 11:01 Maskesiz gençten pes dedirten çıkış: Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 09:59 Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
22:35
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
22:24
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
22:03
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
21:48
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
21:47
Mantar toplamaya çıkan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
21:38
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
21:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 23:57:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Tahmazoğlu'ndan hayvancılığa tam destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]