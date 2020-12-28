Son dakika haber... "Taht Oyunları" mobil oyunlarının kurucusu zehirlenerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber... "Taht Oyunları" mobil oyunlarının kurucusu zehirlenerek hayatını kaybetti

28.12.2020 12:30
Son dakika haber...

Son dakika haberleri... Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan Taht Oyunları (Game of Thrones/GoT) adlı bilgisayar strateji oyununun geliştiricisi Çinli Lin Qi'nin geçen hafta zehirlenerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan Taht Oyunları (Game of Thrones/GoT) adlı bilgisayar strateji oyununun geliştiricisi Çinli Lin Qi'nin geçen hafta zehirlenerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Milyonlarca kişi tarafından oynanan Taht Oyunları (Game of Thrones/GoT) adlı bilgisayar strateji oyununun geliştiricisi Çinli Lin Qi'nin (39), geçen hafta zehirlenerek hayatını kaybettiği bildirildi. Şangay polisi, Lin Qi'nin meslektaşlarından biri olan ve Xu soyadlı bir kişinin şüpheli olduğunu açıkladı.

İÇECEĞİNDE ZEHİR ŞÜPHESİ

Hurun Çinli Zenginler Listesi'ne göre 960 milyon sterlin servete sahip olan Lin Qi'nin  bir meslektaşı ile birlikte bir şeyler içtiği ve daha sonrasında fenalaştığı belirtildi. Soruşturmayı yürüten Şangay polisi yaptığı açıklamada,  Lin Qi'nin içtiği içecekten hastaneye kaldırıldığını ve ve hastanede durumunun ağırlaşması sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti.

MOBİL OYUN SEKTÖRÜNDE LİDER

İşadamı Lin Qi, Çin oyun pazarının yıldızlarından biri olarak biliniyordu. Yoozoo'yu 2009 yılında kurarak, oyun piyasına hızlı bir giriş yapmıştı.  Lin Qi kurduğu şirketi kısa süre içerisinde mobil oyun endüstrisinin zirvesine taşıdı. Qi, milyonlarca kişi tarafından oynanan Taht Oyunları (Game of Thrones/GoT) adlı bilgisayar strateji oyununu geliştirerek, sektörde adından söz ettirmişti.


Son dakika haber... Taht Oyunları mobil oyunlarının kurucusu zehirlenerek hayatını kaybetti
Son dakika haber... Taht Oyunları mobil oyunlarının kurucusu zehirlenerek hayatını kaybetti
Son dakika haber... Taht Oyunları mobil oyunlarının kurucusu zehirlenerek hayatını kaybetti
Son dakika haber... Taht Oyunları mobil oyunlarının kurucusu zehirlenerek hayatını kaybetti

Çin Halk Cumhuriyeti, Game of Thrones, Şanghay, oyunlar, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber... 'Taht Oyunları' mobil oyunlarının kurucusu zehirlenerek hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya


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