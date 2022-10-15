Son dakika haber... Takla atan ambulans hurdaya döndü: 2 sağlık çalışanı ve sürücü yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Takla atan ambulans hurdaya döndü: 2 sağlık çalışanı ve sürücü yaralandı

15.10.2022 11:24

Bir son dakika haberine göre Takla atan ambulans hurdaya döndü: 2 sağlık çalışanı ve sürücü yaralandı Kocaeli'de yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulans yolcu durağına çarptıktan sonra takla attı.

Takla atan ambulans hurdaya döndü: 2 sağlık çalışanı ve sürücü yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'de yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulans yolcu durağına çarptıktan sonra takla attı. Hurdaya dönen ambulansta bulunan 2 sağlık çalışanı ve şoför hafif yaralandı.

Kaza, Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi D-130 kara yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AEB 321 plakalı Mercedes marka ambulans, sürücüsünün yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Önce yol kenarında ki tabelaya çarpan ambulans ardından yolcu durağına çarparak takla attı. Yan yatan ambulans sürüklenerek durabildi. Kaza neticesinde ambulans hurdaya dönerken 2 sağlık çalışanı ve sürücü hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen ambulanstan çıkan 3 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hafif yaralanan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Takla atan ambulans hurdaya döndü: 2 sağlık çalışanı ve sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Takla atan ambulans hurdaya döndü: 2 sağlık çalışanı ve sürücü yaralandı - Son Dakika
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