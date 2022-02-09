Üye Girişi
TAKSİCİ İLE YOLCULARI ARASINDAKİ KISA MESAFE TARTIŞMASI KAMERADA - Son Dakika

TAKSİCİ İLE YOLCULARI ARASINDAKİ KISA MESAFE TARTIŞMASI KAMERADA

09.02.2022 09:55

BAĞCILAR'da taksiye binen iki kadın ile şoför arasındaki tartışmayı kadınlardan biri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

BAĞCILAR'da taksiye binen iki kadın ile şoför arasındaki tartışmayı kadınlardan biri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kısa mesafe yüzünden çıktığı anlaşılan tartışmada taksici küfür ederek kadınları araçtan indirdi.

Bağcılar Mahmutbey'de dün öğlen saatlerinde iki kadın taksiye bindi. İddiaya göre kadınların verdiği adresin yakın olduğunu söyleyen taksici ile kadınlar arasında tartışma çıktı. Kadın müşteri tartışma sırasında yaşananları cep telefonunun kamerasıyla kayda almaya başladı. Taksiden inmek isteyen kadınları taksisinden indirmeyen şoför daha sonra kadınlara küfür etti. Kadınların bağırması üzerine taksiyi yolun ortasında durduran taksici kadınlardan birini kolundan tutarak taksiden indirdi. Taksicinin küfür etmesine tepki gösteren kadın ve arkadaşının yaşadıkları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

TAKSİCİ İLE YOLCULARI ARASINDAKİ KISA MESAFE TARTIŞMASI KAMERADA
TAKSİCİ İLE YOLCULARI ARASINDAKİ KISA MESAFE TARTIŞMASI KAMERADA
TAKSİCİ İLE YOLCULARI ARASINDAKİ KISA MESAFE TARTIŞMASI KAMERADA

YORUMLAR
500

Mahmutbey, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİCİ İLE YOLCULARI ARASINDAKİ KISA MESAFE TARTIŞMASI KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:24 Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin aldığı reklam ücreti dudak uçuklattı
10:19 Kolombiya'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 14 ölü, 35 yaralı!
10:18 Dere kenarında buldukları karacayı evlerinin salonda ağırladılar, yaralarını sardılar, öpüp kokladılar!
10:17 Herkes zam yaparken, o indirim yaptı! Çaycıyı gören tebrik ediyor
10:04 İstanbul'un barajları doldu! 1 günde rekor artış oldu
10:03 HDP, parlamenter sisteme dönmek için kilit parti! Kulat: Mesele Meclis çoğunluğu değil, Cumhurbaşkanlığını almak!
09:15 Motosikletin tekerinden uyuşturucu çıktı! Okul önünde satışını yapan karı-koca polise yakalandı
09:53 30 metre sürüklenen otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
09:42 Buse Varol ile boşanacağı iddialarına Alişan'dan cevap: Bizi rahat bırakın, kararı biz verelim
09:41 İşten çıkarılmasına kızan kadın, yöneticilerinin fotoğraflarını ve numaralarını eskort sitesinde paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 10:32:35. #1.13#
SON DAKİKA: TAKSİCİ İLE YOLCULARI ARASINDAKİ KISA MESAFE TARTIŞMASI KAMERADA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement