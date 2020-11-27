Son dakika haber | Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haber | Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü

27.11.2020 16:32
Son dakika haber | Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre BURSA'da takisici Sadık Çayır, (57) oğlunu ziyaret için gittiği cezaevinin önünde tabancayla vurularak, öldürüldü.

BURSA'da takisici Sadık Çayır, (57) oğlunu ziyaret için gittiği cezaevinin önünde tabancayla vurularak, öldürüldü.

Olay, Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Cezaevi Caddesi'nde, saat 14.30 sıralarında yaşandı.

Taksici Sadık Çayır, 7 Haziran günü park meselesi nedeniyle oto kiralama şirketi sahibi ve çalışanlarıyla tarışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya döndü. Serdar Umur'un hayatını kaybettiği çatışmada, aralarında Sadık Çayır'ın da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Çayır'ın oğlu Alican Çayır ise gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.OĞLUNU GÖREMEDEN ÖLDÜRÜLDÜ

Sadık Çayır, bugün tutuklu oğlunu ziyaret etmek için Bursa H Tipi Cezaevi'ne geldi. Cezaevi önünde görüşme saatini bekleyen Çayır'a kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla art arda ateş etti. 9 kurşun isabet eden Çayır, ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sadık Çayır, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülmek istenirken yolda hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.  Saldırının daha önceki olayla ilgili olabileceği bildirildi.

Son dakika haber | Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
Son dakika haber | Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
Son dakika haber | Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
Son dakika haber | Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
Son dakika haber | Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
Son dakika haber | Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
Son dakika haber | Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
Son dakika haber | Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
Son dakika haber | Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
Son dakika haber | Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
Son dakika haber | Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
Son dakika haber | Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
Son dakika haber | Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
Son dakika haber | Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
Son dakika haber | Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü

Haziran, Cezaevi, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü - Son Dakika


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