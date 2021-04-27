Son dakika haberleri: Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi
27.04.2021 15:30
Gelen son dakika haberine göre Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi 1 Mayıs'ta meydana çıkan yolların kapatılması için polis barikatları Taksim'e getirildi.
Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi
İSTANBUL - 1 Mayıs'ta meydana çıkan yolların kapatılması için polis barikatları Taksim'e getirildi.
Bu yıl cumartesi gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi Taksim Meydanı'nda önlemler alınmaya başlandı. Taksim Meydanına çıkan yolların kapatılması için kamyonlarla polis barikatları getirildi. Meydanın çeşitli yerlerine bırakılan barikatların önümüzdeki günlerde dizileceği ve yolların kapatılacağı öğrenildi.
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