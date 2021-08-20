Taksim'de 6 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Beyoğlu'nda 6 katlı bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Taksim Meydanı'ndaki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binanın alt katının dış cephesinde başlayan ve kısa sürede büyüyen alevler, üst katlara sirayet etti. Durumu fark eden oteldeki müşterilerin bazıları dışarı çıkarken bazıları da çatıya yöneldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan merdiven yardımıyla çatıya çıkanları tahliye etti.

Yangına müdahale ederken hafif yaralanan bazı kişiler de de olay yerindeki sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü.