İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında Taksim ve İstiklal Caddesi 'nde broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler İstiklal Caddesi'nde kadına karşı Şiddetin Önlenmesi amacıyla geliştirilen KADES uygulaması hakkında broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler, Taksim ve İstiklal Caddesi'ne gelen kadınlara dağıtıldı. Cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden kadınların yardım taleplerine en kısa sürede cevap verildiği, telefonla arayarak oluşan zaman kaybının ortadan kaldırıldığı kadınlara anlatıldı.

Görüntü dökümü

-İstiklal Caddesi -Polisin kadınlara, KADES bilgilendirme broşürünü dağıtması -Polislerin kadınlara sözlü olarak KADES uygulamasını tanıtması

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul