TAKSİM'de tartıştığı sürücüyü bıçaklayan değnekçi Kenan S. tutuklandı.

Mete Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kız kardeşi ve yeğeniyle birlikte Taksim'e gezmeye gelen Volkan Hacısüleymanoğlu, otomobilini cadde üzerine park ettiği sırada, yanına gelen bir değnekçi park parası istedi. İddiaya göre, kendisini cadde üzerindeki bir otelin park görevlisi olarak tanıtan değnekçi, Volkan Hacısüleymanoğlu'nun kız kardeşinin, park parası karşılığında makbuz istemesi nedeniyle küfür etti. Bunun ardından başlayan tartışma sırasında değnekçi, Hacısüleymanoğlu'nu bıçakla yaralayıp, kendine yardım eden arkadaşlarıyla birlikte kaçtı. Saldırganın yakalanması için çalışmalara başlayan polis, adının Kenan S. olduğu belirlenen değnekçinin Beyoğlu'nda bir adreste saklandığını tespit etti. Söz konusu adrese baskın yapan ekipler, Kenan S.'yi, olayda kullandığı sustalı tabir edilen bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Kenan S., adliyeye sevk edildi. Kenan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.