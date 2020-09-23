Taksim'de Yeditepe huzur uygulaması, adeta kuş uçurtulmadı - Son Dakika

Taksim'de Yeditepe huzur uygulaması, adeta kuş uçurtulmadı
Taksim'de Yeditepe huzur uygulaması, adeta kuş uçurtulmadı İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Yeditepe'de Huzur Uygulaması kapsamında Taksim Meydanı'nda adeta kuş uçurtmadı.
Taksim'de Yeditepe huzur uygulaması, adeta kuş uçurtulmadı
İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Yeditepe'de Huzur Uygulaması kapsamında Taksim Meydanı'nda adeta kuş uçurtmadı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent genelinde 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktalarından birisi olan Beyoğlu Taksim Meydanı çevresinde de polis ekipleri araçlar ve vatandaşlar üzerinde denetim yaptı. Uygulamaya, Trafik, Asayiş, Gece Kartalları, Özel Harekat Polisleri ve Yunus ekipleri katıldı. Ekipler, araçları durdurarak kimlik kontrolü yaparken araç içlerini de didik didik aradı.
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