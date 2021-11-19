Taksim'deki metruk binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Taksim'deki metruk binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

İSTANBUL - Taksim'de 3 katlı metruk binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 23.30'da Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Lamartin Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı metruk binada çıktı. İddiaya göre içerisinde madde bağımlıları ve evsizlerin yaşadığı binada bilinmeyen bir nedenle alevler ve dumanlar yükselmeye başladı.

1 kişi ambulansa alındı

Binadan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangının çıktığı yere itfaiye ekipleri, binadan içeri girdi. İtfaiye ekipleri, kısa süre içinde dumanları söndürdü.

Katlarda yapılan araştırma sonucunda içeride kalan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansa alındı.

Yangını gördüler telefon ile çektiler

İtfaiye ekiplerinin binaya müdahale ettiği esnada vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistlerin çekim yaptığı görüldü. Cep telefonu ile etrafı görüntüleyenlerin o anları ise kameralara yansıdı. Metruk binada araştırma yapan itfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.