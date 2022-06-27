Son dakika haber... Taksim LGBT yürüyüşünde polise hakaret eden muhabire gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber... Taksim LGBT yürüyüşünde polise hakaret eden muhabire gözaltı

27.06.2022 10:19

Son dakika haber... - Taksim LGBT yürüyüşünde polise hakaret eden muhabire gözaltı Taksim'de LGBT yürüyüşü esnasında çıkan arbedede muhabir Bülent Kılıç ile birçok gösterici polise hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

- Taksim LGBT yürüyüşünde polise hakaret eden muhabire gözaltı

İSTANBUL - Taksim'de LGBT yürüyüşü esnasında çıkan arbedede muhabir Bülent Kılıç ile birçok gösterici polise hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Beyoğlu Taksim'de LGBT yürüyüşü esnasında polisle göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Arbede esnasında muhabir Bülent Kılıç ile birçok gösterici polise hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Muhabir Kılıç, "görevli memure hakaret" ve "polise mukavemet etmek" suçlarından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kılıç'ın polislere hayvan diyerek hakaret ettiği o anlar ise kameralara yansıdı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Taksim LGBT yürüyüşünde polise hakaret eden muhabire gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Taksim LGBT yürüyüşünde polise hakaret eden muhabire gözaltı - Son Dakika
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