Son dakika haber: Taksinin çarptığı kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haber: Taksinin çarptığı kişi öldü
18.12.2020 13:38
Son dakika haber: SAKARYA'nın Karasu ilçesinde taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kişiye çarptı.
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kişiye çarptı. Yaklaşık 30 metre savrularak yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza saat 07.15 sıralarında, Karasu Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. K.Ö idaresindeki taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirlenemeyen bir kişiye çarptı. Yaklaşık 30 metre savrulan kimliği belirlenemeyen bir kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, hayatını kaybetti. 20 yaşlarında olduğu tahmin edilen yabancı uyruklu erkek şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.
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