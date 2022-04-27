Son dakika haber... Taksiyi kaçıran şüpheli tutuklandı, durak sahibinden alacağı olduğunu söyledi - Son Dakika

ADANA'da müşteri olarak bindiği takside Burak Yayla'yı (20) tornavidayla tehdit edip, aracı kaçırdıktan sonra polisin takibi sonucu yakalanan Melik Kardeş (20) tutuklandı. İfadesinde durak sahibi Mehmet Ali B.'den alacağı olduğunu öne süren Kardeş, "Taksiciye patronunu aramasını söyledim ancak aramadı. Ben de taksiyi kaçırdım" dedi.

Olay, 25 Nisan günü saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıhuğlar Mahallesi'nde meydana geldi. Melik Kardeş, müşteri olarak bindiği 01 T 1896 plakalı taksinin şoförü Burak Yayla'ya gezmek istediğini söyledi. Taksi Küçükdikili Mahallesi'ndeki boş bir arsanın yanına geldiğinde Kardeş, sürücüye durmasını söyledi. Melik Kardeş, cebinden çıkardığı tornavidayı taksici Yayla'ya doğrultup, "Hemen arabadan in ve polisi ara. Patronuna da selam söyle" dedi. Keleş, direksiyona geçip, bölgeden uzaklaştı. O anlar, taksideki güvenlik kamerasına yansıdı.

Burak Yayla'nın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis bir ara sokakta fark ettiği Melik Kardeş'e dur ihtarında bulundu. Ancak yoluna devam eden Kardeş, D- 400 kara yoluna çıktı, bir süre sonra da stabilize yola girdi. Kaçamayacağını anlayan Melik Kardeş, araçtan inip, tren hattından geçtikten sonra ara sokaklara girdi. Mahallede arama yapan ekipler, kaçtığı sırada tren hattının bariyerini de kıran şüpheliyi bir eve girmeye çalışırken yakaladı.PATRONUNU ARAMAYINCA TAKSİYİ KAÇIRMIŞEmniyete götürülen Melik Kardeş'in yağma, hırsızlık, mala zarar verme ve uyuşturucu kullanmak suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. İfadesinde, durak sahibi Mehmet Ali B.'den alacağı olduğunu söyleyen Kardeş, "Durak sahibi Mehmet Ali B.'ye bir türlü ulaşamadım. Olay günü taksici Burak Yayla'ya patronunu aramasını söyledim ancak aramadı. Ben de taksiyi kaçırdım" diye konuştu. Mehmet Ali B. ise şüpheliyi tanımadığını söyledi.TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Melik Kardeş yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca Kardeş hakkında, kaçarken tren hattındaki bariyeri kırdığı için kamu malına zarar vermekten adli işlem uygulandı.