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Son dakika haber | Talas'ta meclis üyelerine görsel brifing - Son Dakika

Son dakika haber | Talas'ta meclis üyelerine görsel brifing

06.07.2021 12:52
Son dakika haber | Talas'ta meclis üyelerine görsel brifing, System.String[]

Son dakika haberleri: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın düzenlediği görsel brifingle devam eden hizmet ve yatırımlarla ilçeye kazandırılacak projeleri belediye meclis üyelerine tanıttı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın düzenlediği görsel brifingle devam eden hizmet ve yatırımlarla ilçeye kazandırılacak projeleri belediye meclis üyelerine tanıttı.

Muhtarların ardından bu kez de belediye meclis üyelerine yönelik bir tanıtım gezisi düzenleyen Başkan Yalçın, yatırım ve projeler hakkında yerinde bilgiler verdi. Kalabalık bir katılımla gerçekleşen tanıtım gezisinde Talas Belediyesi tarafından devam ettirilen Çimenli Caddesi yenileme çalışması, Bilge Kağan Caddesi yağmur suyu hatlarının güçlendirilmesi, Üniversite TOKİ-7/24 Kütüphane arası park ve yeşil yol yapımı gibi çalışmalar yerinde gösterilirken yapımı tamamlanan Osman-Neyire Akgöz ASM ve Cemil Baba Kur'an Kursu binasında da incelemeler yapıldı.

Hizmete giren Altıntepe Semt Kütüphanesi ve Sağlık Çalışanları Parkı'nın yanı sıra Mevlana Mahallesi'nde yapımı son aşamaya gelen 32 derslikli ilkokulu gezen heyete ayrıca Başkan Yardımcısı İsmail Güngör tarafından Anayurt Meydanı, Teknik Birimler Şantiyesi ve Yaşlı Gündüz Bakımevi projeleri hakkında da yerinde bilgiler aktarıldı.

Gezi esnasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Yalçın'a mahalle sakini bir teyze övgü dolu sözlerle teşekkür etti. Teyze, "Hizmetlerinden memnunuz, Allah razı olsun" diyerek Başkan Yalçın'a dualar ederken projelerin tanıtımı sırasında alana gelen bir başka vatandaş da Başkan Yalçın ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Gezi sonrası değerlendirmede bulunan meclis üyeleri, çalışmaları yerinde incelediklerini ve bilgi aldıklarını belirterek yürütülen çalışmaların söz edilenden daha büyük olduğunu ifade etti.

Gezi sonunda Altıntepe de bulunan Cemilbaba Semt Kütüphanesi'nde düşüncelerini aktaran Meclis Üyesi Ragıp Dost, çalışmaları çok beğendiğini ifade ederek, projelerin büyüklüklerine dikkat çekti. "Projeleri görmeseydim, bu kadar mı güzel olur! demezdim ama bu kadar güzel olur mu! diyorum." diyen Dost, "Bugün bütün meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte Başkanımız ve ekibinin yapmış olduğu ve devam eden projeleri gezdik. Hakikaten belki görmeseydim 'bu kadar mı!' diyemezdim. Bu kadar mı! diyorum. Müthiş çalışmalar var. Parklar, okullar, camiler, kütüphaneler Ne söylesem azdır. Özellikle parklar, daracık alanlara park yerleştirmişler, koca koca parklar çıkmış. Gerçekten Başkan Yalçın ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan bir başka meclis üyesi Suat Erdoğan da birçok büyük projenin aynı anda yürütüldüğüne değinerek Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Çalışmalarla ilgili olarak değerlendirmeler yapan Orhan Say da "Projelerimiz çok güzel gerçekten, ekibine ve Başkan Yalçın'a çok teşekkür ediyorum. Bizleri bilgilendirdiler, burada mükemmel yatırımların olduğunu ve müthiş çalışmalar yapıldığı gördük. Ellerine sağlık. Bundan sonra daha da iyi çalışmalar olacaktır" dedi.

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Murat İlhan ise şunları söyledi:

"Burada çok büyük bir iş kapasitesinin yapıldığını görüyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Meclis üyeleri olarak bizler elimizden geldiğince çalışmalara destek vermeye çalışıyoruz. Çok büyük ölçekte, çoğu ilçenin kaldıramayacağı büyüklükte hizmetlerin, parkların ve yolların yapıldığına şahit olduk. Gerçekten çok büyük hizmetler, Allah onlardan razı olsun." - KAYSERİ

Son dakika haber | Talas'ta meclis üyelerine görsel brifing
Son dakika haber | Talas'ta meclis üyelerine görsel brifing
Son dakika haber | Talas'ta meclis üyelerine görsel brifing
Son dakika haber | Talas'ta meclis üyelerine görsel brifing

Mustafa Yalçın, Yatırım, Mevla, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Talas'ta meclis üyelerine görsel brifing - Son Dakika


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